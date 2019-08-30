РИАМО - 30 авг. Для 35 тысяч жителей столичного района Северный реконструируют станции «Долгопрудная» и «Новодачная», которые станут частью Московских центральных диаметров, станции будут интегрированы в транспортную инфраструктуру города, говорится в сообщении пресс-службы комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

Эти станции появятся в ходе строительства первого маршрута Московских центральных диаметров (МЦД-1 Одинцово – Лобня). График движения поездов, сервисы и навигация будут приближены к метрополитену. На станциях будут созданы комфортные условия для людей с ограниченными возможностями здоровья, а территорию рядом с ними облагородят.

«Кроме того, в будущем на территории района планируется построить станцию «Физтех» Люблинско-Дмитровской ветки метро», – сказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

По его словам, после запуска МЦД-1 станет для жителей Северного района «наземным» метро.

Сейчас на платформах «Долгопрудная» и «Новодачная» ведутся работы по реконструкции. На «Долгопрудной» реконструируют две пассажирские платформы и построят конкорс, на «Новодачной» будет действовать островная пассажирская платформа и конкорс.

«Все станции обеспечиваются современной инфраструктурой для обслуживания пассажиров. На платформах установят навесы от непогоды, динамические табло с сообщениями о времени прибытия и отправления поездов, а также системы оповещения и навигации», – добавил Хуснуллин.

Длина первого диаметра составит 52 километра, проектом предусмотрено 28 остановок, с 12 из них пассажиры смогут пересесть на метро, включая станции Большой кольцевой линии, и Московское центральное кольцо, а также на радиальные направления железной дороги.

Ранее в Северном достроили дублер Дмитровского шоссе. Благодаря ему жителям теперь будет удобнее добираться к платформам «Долгопрудная» и «Новодачная».

Запуск первых направлений МЦД запланирован на ноябрь 2019 года.