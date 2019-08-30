РИАМО - 30 авг. В Москве сотрудники полиции задержали мужчину, который въехал в группу людей на машине на рынке в Чертанове, в результате происшествия два человека получили травмы, сообщил РИАМО в пятницу представитель пресс-службы ГУ МВД России по столице.

«К нам поступило сообщение о том, что у одного из рынков происходит конфликт между двумя группами граждан. На место незамедлительно были направлены сотрудники полиции. Прибывшие на место происшествия стражи порядка установили, что один из участников конфликта въехал на автомобиле марки Hyundai в группу граждан, после чего, бросив машину, скрылся», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что на месте происшествия обнаружили двоих мужчин с различными травмами, которые были госпитализированы в больницу.

«В результате проведения оперативно-разыскных мероприятий оперативники уголовного розыска ОМВД России по району Чертаново Центральное задержали подозреваемого. Им оказался 36-летний приезжий», - отметил собеседник агентства.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о хулиганстве.