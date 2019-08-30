РИАМО - 30 авг. Комфортная погода ожидается в столице в День знаний, дневная температура прогнозируется в районе 24-25 градусов, сообщил журналистам научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Собственно говоря, на всей Европейской территории России, в черноземных областях, в нечерноземных, в Москве, в Санкт-Петербурге, температура будет очень комфортной. . Европейская территория, о ней говорить большое удовольствие, такая музыка для начала сентября. Погода ассоциируется практически с летней», - сказал Вильфанд.

По его словам, утром температура составит 15-17 градусов, и дневная температура закрепится в районе 24-25 градусов.

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