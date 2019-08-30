РИАМО - 30 авг. Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский предложил запретить в столице продажу шаурмы после того, как Роспотребнадзор нашел нарушения почти во всех проверенных точках продажи блюда, политик считает, что запретить проще, чем пытаться контролировать.

Управление Роспотребнадзора по Москве провело проверку 66 объектов уличной сети, изготавливающих и реализующих шаурму. По итогам проверки выяснилось, что в 65 заведениях (98%) присутствуют серьезные нарушения. Так, у многих не было сертификатов, которые подтверждали бы безопасность продукции, а где-то и вовсе были выявлены нарушения санитарно-эпидемиологической обстановки.

«Ничего удивительного. В этих ларьках чаще всего работают случайные люди, у них нет никаких условий, чтобы помыть руки, содержать кухню в чистоте. Поэтому пытаться их контролировать бесполезно, нужно вообще запретить продавать шаурму в Москве, чтобы снизить число отравлений в столице», — написал Жириновский в своем Telegram-канале.

По итогам проверки Роспотребнадзора были изъяты и уничтожены 600 килограмм сырья и продукции, запрещена деятельность 34 предприятий.