Лето 2019 только в начале порадовало жарой, но «курорта» в Москве не получилось – в июле-августе москвичи так и не дождались по-настоящему летней погоды. Теперь одна надежда – на бабье лето. В предстоящие выходные в Московском регионе пообещали чуть ли не июльскую жару. О том, какой будет погода в День знаний 1 сентября, и принесет ли сентябрь долгожданное бабье лето в Москву, читайте в материале РИАМО.
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Летнее тепло на 1 сентября
В последнюю неделю августа комфортный температурный фон в Москве – плюс 21-23 градуса – нарушил холодный атмосферный фронт и северный ветер. Поэтому во вторник – среду в Москве похолодало до 16 градусов.
Однако уже в выходные москвичам обещают возвращение тепла.
Как сообщил РИАМО ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, после небольшого похолодания в середине нынешней недели на выходных москвичей ждет очень комфортная, по-летнему теплая погода.
Так, в субботу, 31 августа, дневная температура составит плюс 20-25 градусов. В воскресенье, 1 сентября, столбики термометров будут колебаться между 21 и 26 градусами выше нуля, а в понедельник, 2 сентября, будет еще теплее – температура поднимется до плюс 22-27 градусов, уточнил синоптик.
Такой температурный фон вполне соотносится с июлем.
По его словам, все выходные в Московском регионе будет ясно или облачно с прояснениями, без осадков.
Как объяснил РИАМО ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков, в предстоящий уикенд погоду будет определять антициклон, поэтому облаков на небе будет немного, и воздух будет достаточно хорошо прогреваться. «В выходные температура повысится, придет более теплый воздух, при этом установится высокое атмосферное давление», - отметил Синенков.
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Когда наступит бабье лето
Что же касается долгожданного бабьего лета, прихода которого всегда с нетерпением ждут жители региона, то оно – будет, обрадовал москвичей в пятницу научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
По его словам, по сути бабье лето уже наступило в Москве, хотя считается, что оно приходит примерно в середине сентября, после периода ненастной погоды.
Согласно самому свежему прогнозу от Гидрометцентра, жители Москвы и Подмосковья точно смогут наслаждаться почти летней погодой всю первую неделю сентября.
По словам Вильфанда, температура в Центральной России в первые 6-7 дней сентября будут на несколько градусов выше нормы.
При этом о прогнозе погоде на октябрь станет известно лишь в 20-х числах сентября, добавил он.
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Прогноз на сентябрь
Как ранее сообщил РИАМО главный специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец, сентябрь 2019 года в целом будет выгодно отличаться в плане температуры, которая ожидается выше нормы.
Кстати, норма температуры для столичного региона в сентябре – плюс 18 градусов днем и плюс 9 градусов ночью в начале месяца. К концу месяца средняя температура опускается до плюс 14 градусов днем и плюс 4 ночью.
Если вспомнить осень 2018 года, то она оказалась теплой и сухой, средняя температура была на 4-6 градусов выше нормы, теплее было только в 2005 году.
Согласно данным портала Gismeteo, в Московском регионе в ближайший месяц будет постепенно холодать. Так, уже в середине сентября установится пасмурная погода с дождями. Самыми холодными будут ночи на 11 и 14 сентября, когда столбики термометров покажут плюс 6 градусов. Самая низкая дневная температура – плюс 10 градусов – ожидается 11, 12 и 13 сентября. Самые теплые ночи предстоящего месяца – плюс 15 градусов – ожидаются с 26 на 27 августа и с 4 на 5 сентября, а самая высокая дневная температура – 26 градусов выше нуля – 9 сентября.
Между тем, ведущий метеоролог «Гисметео» Леонид Старков отметил в беседе с РИАМО, что эти данные – лишь один из наиболее вероятных погодных сценариев.
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