РИАМО - 30 авг. На традиционной встрече с подмосковными властями предприниматели подняли вопрос о льготном налогообложении и дальнейшей поддержке предприятий пивной отрасли и производителей безалкогольных напитков, сообщил журналистам в пятницу заместитель председателя правительства Московский области Вадим Хромов.

«Девять вопросов было по земельно-имущественным отношениям, это самый большой блок, который возникает, два вопроса по инвестпроектам, два - по концессионным соглашениям, несколько системных вопросов, связанных с проведением торгов, несколько вопросов по льготному налогообложению, возможности продолжения поддержки предприятий пивной отрасли, производства безалкогольных напитков», - сказал Хромов.

Он добавил, что предприятия-производители пивных и безалкогольных напитков относятся к крупному бизнесу.

«У нас заканчиваются некие статьи о льготном налогообложении и бизнес спрашивает, будут ли продолжены, при каких условиях. У нас стоит задача развить экспорт, повысить производительность труда, и мы при расширении и продлении сроков предоставления льгот в критерии отбора проектов, которые будут получать льготы, будем выносить эти приоритетные параметры, а именно - расширение объема выпуска на экспорт, увеличение производительности труда нашими предприятиями, то есть повышение эффективности», - заключил Хромов.