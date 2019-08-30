РИАМО - 30 авг. В партии персиков весом 7,39 тонны, завезенных на территорию Подмосковья из Сербии, обнаружили карантинный для Российской Федерации объект — Восточную плодожорку, говорится в сообщении пресс-службы управления Россельхознадзора по городу Москва, Московской и Тульской областям.

Вредителя нашли в ходе фитосанитарного контроля на складе временного хранения ЗАО «ОСТ-Терминал».

«Наличие карантинного объекта в жизнеспособном состоянии подтверждено лабораторной экспертизой, проведенной специалистами Всероссийского центра карантина растений (ФГБУ «ВНИИКР»)», - говорится в сообщении.

Планируется, что к зараженным фруктам примут меры, соответствующие фитосанитарному законодательству Российской Федерации.

Восточная плодожорка – опасный вредитель, повреждает плоды и побеги почти всех плодовых культур. Сильное повреждение побегов вызывает отсутствие прироста зеленой массы. Поврежденные плоды полностью разрушаются и становятся непригодными.