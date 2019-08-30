РИАМО (БАЛАШИХА) – 30 авг. Член фракции «Едина Россия», депутат Мособлдумы Тарас Ефимов окажет содействие в ремонте пола в актовом зале ДК «Купавна» подмосковной Балашихи, сообщил «РИАМО в Балашихе» сотрудник пресс-службы депутата.

В пятницу вместе с директором учреждения Александром Самсоновым депутат осмотрел учебные классы, библиотеку, пообщался с педагогами Дома культуры.

«В ДК продолжается подготовка к новому учебному году: выполнен ремонт крыльца, в кабинетах обновляются методические материалы. Уже с 1 сентября более 500 ребятишек и взрослых начнут посещать кружки. В ходе общения педагоги попросили оказать содействие в выделении средств на восстановление пола в актовом зале», – сказал Ефимов.

Он добавил, что данное мероприятие будет обязательно включено в региональную программу по наказам на 2020 год.

ДК «Купавна» расположен в микрорайоне Купавна на улице Победы, дом №2А. Для жителей на выбор представлены бесплатные кружки: ансамбль «Купавинка», настольный теннис, судомоделирование, шашки, шахматы, театральный коллектив «Колосок», кружок художественного чтения «Магия слова», любительское объединение «Нам года – не беда». В Доме культуры также работает библиотека семейного чтения.