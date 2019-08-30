РИАМО - 30 авг. Протестные акции в Москве, прошедшие летом этого года, разворачиваются по тому же сценарию, что и несанкционированные митинги в столице в 2017 году и нападения на правоохранителей на Болотной площади в 2012 году, сообщается в спецрепортаже «Время принимать решение», опубликованном в YouTube-канале Следственного комитета РФ.

«Столичные массовые беспорядки – одна и та же схема, схожий сценарий. Все становится очевидным для следователей, которые детально вникают во все обстоятельства произошедшего», - говорится в описании к видео.

Как отмечается в репортаже, механика несогласованных акций и беспорядков летом 2019 года понятна всем социологам и политологам.

Как пояснила генеральный директор НИИ социологии Мария Филь, подобные акции привлекают в первую очередь тех людей, у которых эмоциональная реакция доминирует над рациональной. Такие люди в меньшей степени склонны анализировать факты и изучать информацию.

«Они больше реагируют на некий эмоциональный импульс, который очень активно всегда раздувается заинтересованными сторонами, и эта эмоциональная реакция их приводит на санкционированные и несанкционированные протестные акции», - сказала Филь.

Именно из-за эмоций, которые затмевают разум, на акциях возникают вспышки агрессии у протестующих. В такой обстановке даже законопослушный гражданин с большой долей вероятности станет агрессивным, защищая коллективные интересы, а не свои индивидуальные. Однако ответственность за эти действия будет персональной.

«В толпе почти никогда не встретишь истинных организаторов массовых беспорядков. Как показывает опыт расследования таких преступлений, основные кукловоды находятся вдали от эпицентра событий. Их задача – распределить правильно роли и финансовые потоки», - отметили в СК.

Следователи предупредили участников массовых беспорядков, что лайки и скоротечная слава в соцсетях не стоят сломанной судьбы.

Акции протеста, прошедшие в столице этим летом, связаны с отказом зарегистрировать на выборы в Мосгордуму оппозиционных кандидатов. В Москве состоялись несколько митингов и шествий. Некоторые из них были согласованы, но проводились и несанкционированные акции, на которых происходили задержания.