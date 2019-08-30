РИАМО - 30 авг. Заявку на создание особой экономической зоны в подмосковном Домодедове планируют подать в ближайшее время, по созданию ОЭЗ в Кашире постановление ожидают в начале октября, сообщил журналистам в пятницу заместитель председателя правительства Московской области Вадим Хромов.
По ОЭЗ в Кашире в октябре ожидается постановление правительства.
«По Кашире ожидаем, что в начале октября уже выйдет постановление правительства по созданию зоны», - отметил Хромов.
Ранее Хромов сообщал, что в Московской области планируют создать две новые особые экономические зоны, которые будут расположены в Кашире и Домодедове. При этом в ОЭЗ в Кашире будут привлекать энергоемкие производства. В Домодедове особая экономическая зона будет ориентирована на оптово-распределительный центр, связанный и с пищевой переработкой, и с переработкой систематических грузов, которые приходят по железной дороге.
Комментарии
Авторизуйтесь, чтобы оставлять комментарии