РИАМО - 30 авг. Неизвестный грабитель вломился в салон сотовой связи по адресу: проспект Вернадского, дом 14Б, в момент преступления на нем была медицинская маска и темные очки, сообщил РИАМО в пятницу представитель пресс-службы ГУ МВД России по Москве.

Инцидент произошел накануне вечером. Граждане сообщили о разбойном нападении в службу 02.

«Прибывшие на место сотрудники полиции выяснили, что в 19:50 в салоне сотовой связи по указанному адресу неизвестный, угрожая продавцу салона 1997 года рождения предметом, похожим на пистолет, открыто похитил денежные средства», - сказал собеседник агентства.

Злоумышленник обчистил кассу и скрылся с места преступления. По данному факту проводится расследование, возбуждено уголовное дело.

Материальный ущерб составил 110,6 тысячи рублей.