РИАМО (КОРОЛЕВ) – 30 авг. Врачи больницы Королева стали участниками семинара, на котором им рассказали о диагностике и лечении болевого синдрома и о паллиативной помощи, сообщил «РИАМО в Королеве» представитель городской больницы.

В Королевской городской больнице прошел общеобразовательный семинар для медицинских работников, оказывающих первичную медико-санитарную и паллиативную медицинскую помощь населению города: «Основные принципы ведения пациентов с хроническим болевым синдромом на амбулаторном этапе. Современные требования».

«Организованный и проведенный семинар дал начало образовательной программе на период с 2019 по 2020 год по вопросам медицинской помощи пациентам с хроническими прогрессирующими неизлечимыми заболеваниями в рамках школы «Жизнь без боли». На семинаре были освещены важные вопросы организации работы медицинских работников, алгоритм взаимодействия между специалистами здравоохранения и социальными работниками, основные обязанности медработников, вопросы диагностики и лечения болевого синдрома», – сказал представитель.

В семинаре принял участие главный специалист по паллиативной медицинской помощи в Московской области Виктор Романчук, он предоставил слушателям полную и достоверную информацию о паллиативной помощи в Подмосковье. Им обозначены имеющиеся проблемы как в организации, так и в доступности паллиативной медицинской помощи и доведены основные задачи, которые необходимо выполнить для поставленных целей президента РФ, правительства и Минздрава РФ, в том числе министерства здравоохранения Московской области.

Также врачам рассказали об изменениях в законодательстве, о диагностике, лечении боли и алгоритме ведения пациента на амбулаторном этапе.

«С целью анализа первичных знаний медицинских работников по вопросам лечения болевого синдрома для дальнейшего планирования тематики семинаров образовательной программы школы «Жизнь без боли» проведено анкетирование», – заключил представитель больницы.