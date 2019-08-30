РИАМО (БАЛАШИХА) – 30 авг. В Балашихе депутат Мособлдумы Тарас Ефимов поздравил дошколят и их родителей с наступающим учебным годом и передал пяти многодетным семьям микрорайона Железнодорожный сертификаты на 10 тысяч рублей, сообщил «РИАМО в Балашихе» сотрудник пресс-службы депутата.

Балашихинское отделение партии «Единая Россия» провело акцию «Собери ребенка в школу» для ребят из многодетных семей микрорайона Железнодорожный в Балашихе. В рамках акции прошло торжественное вручение сертификатов.

«В этот раз мы провели в Балашихе два мероприятия, на которых подарили 50 ребятишкам наборы к школе от «Единой России». Десять многодетных семей, по поручению председателя Мособлдумы Игоря Брынцалова, получили денежные сертификаты», – сказал Ефимов.

Он выразил уверенность, что эта акция, которая проходит по всей Московской области, в следующем году охватит еще больше многодетных семей.

Мама троих детей Татьяна Бегаева от всех родителей микрорайона Железнодорожный поблагодарила «Единую Россию» и областных депутатов за поддержку.

«Любая мамочка вам скажет, что собрать ребенка в школу – это немалые средства. Но главное, конечно, – это внимание и возможность пообщаться с депутатами напрямую», – отметила Бегаева.

В конце мероприятия участники сделали общее фото на память.