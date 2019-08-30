РИАМО - 30 авг. В автобусах «Мострансавто» поздравят пассажиров с началом нового учебного года, школьники и пассажиры с детьми получат подарки, сообщил РИАМО в пятницу представитель пресс-службы предприятия.

«Мы хотели создать праздничное настроение для наших юных пассажиров. На нескольких маршрутах, проходящих рядом с учебными заведениями, школьники не останутся без приятных, а главное, полезных сувениров. Осенью световой день становится короче. Светоотражающие брелоки помогут сделать ребенка заметнее на дороге», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что акция направлена на предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма и посвящена безопасности детей на дорогах в темное время суток. Благодаря фликерам водитель сможет увидеть пешехода в условиях плохой или недостаточной видимости.

В первый день нового учебного года, 2 сентября, к праздничным пожеланиям присоединятся водители предприятия в Мытищах, Люберцах и Химках, которые подарят юным пассажирам светоотражающие брелоки.

Традиционно в начале осени на маршрутах, пролегающих рядом с образовательными учреждениями и объектами социальной значимости, увеличивается пассажиропоток. В первую очередь, возрастает количество поездок, совершенных учащимися.

«Школьники и пассажиры с детьми получат светоотражающие брелоки при оплате проезда. Фликеры можно носить на одежде, рюкзаке или портфеле. Подобные акции предприятие проводит не в первый раз: юные пассажиры получили брелоки перед началом весенних каникул в этом году», - подчеркнул собеседник агентства.