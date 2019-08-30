РИАМО (ДЗЕРЖИНСКИЙ) – 30 авг. В городской больнице подмосковного Дзержинского 31 августа пройдет Единый день диспансеризации, сообщается на официальной странице администрации городского округа в соцсети «ВКонтакте».

«31 августа в Дзержинской городской больнице будет проходить Единый день диспансеризации. Пройти обследование можно с 9:00 до 15:00», – говорится в сообщении.

В текущем году диспансеризацию могут пройти жители города 1995, 1992, 1989, 1986, 1983, 1980, 1977, 1974, 1971, 1968, 1965, 1962, 1959, 1956, 1953, 1950, 1947, 1944, 1941, 1938, 1935, 1932 годов рождения. При себе необходимо иметь полис и паспорт. Явка строго натощак.