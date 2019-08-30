РИАМО - 30 авг. Главгосстройнадзор Подмосковья выдал заключение о соответствии требованиям технических регламентов и проектной документации школе, возведенной на улице Дирижабельная в городском округе Долгопрудный, говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.

«Новое образовательное учреждение рассчитано на 300 учебных мест. Площадь трехэтажной школы составляет более 6,6 тысячи квадратных метров», – сказал начальник Главгосстройнадзора региона Артур Гарибян.

Заказчик объекта — управление образования администрации Долгопрудного. Генеральным подрядчиком является ООО «Устройство-3». Проект индивидуальный и реализуется за счет внебюджетных средств.

Школа предназначена для первой ступени обучения. В здании оборудовали учебные помещения для 12 классов, там также есть библиотека с читальным залом, актовый зал на 300 мест, музыкальный зал, столовая с обеденным залом на 180 посадочных мест, два спортзала, медпункт, административные кабинеты.

Все учебные помещения оснащены необходимым набором мебели и оборудованием для учебного процесса.

Во дворе оборудована физкультурно-спортивная зона, установлено спортивное оборудование и игровые комплексы.

Проектом предусмотрено обеспечение доступности маломобильных групп населения с установкой пандусов.