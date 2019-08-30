РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 30 авг. Пациенткам родильного дома в Люберцах при выписке начали вручать подарочные сертификаты на посещение бассейна, сообщается в Instagram-аккаунте пресс-службы администрации городского округа.

Новая услуга действует в медучреждении с 29 августа.

«Сертификат рассчитан на три бесплатных посещения бассейна мамой и малышом. Услугой желательно воспользоваться после первого месяца жизни ребенка, когда его осмотрят все специалисты», – говорится в сообщении.

Бассейн находится на базе консультативно-диагностического центра детской поликлиники по адресу: Октябрьский проспект, дом №338А.