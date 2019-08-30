РИАМО - 30 авг. В ходе прохождения фитосанитарного контроля на складе временного хранения «ЗАО «ОСТ-Терминал» на срезах цветов розы, завезенных в Подмосковье из Эквадора, обнаружили опасного вредителя, говорится в сообщении пресс-службы управления Россельхознадзора по городу Москва, Московской и Тульской областям.

Всего была завезена партия в 400 штук. Опасным вредителем оказался западный (калифорнийский) цветочный трипс (Frankliniell aoccidentalis Perg.).

«Наличие карантинного объекта в жизнеспособном состоянии подтверждено лабораторной экспертизой, проведенной специалистами федерального государственного бюджетного учреждения «Всероссийский центр карантина растений» (ФГБУ «ВНИИКР»)», - говорится в материале.

По итогам проверки все зараженные цветы было решено уничтожить в соответствии с фитосанитарным законодательством РФ.