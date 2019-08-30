РИАМО (БАЛАШИХА) – 30 авг. Сломанные качели починили на детской площадке по Московскому бульвару в подмосковной Балашихе после обращения местного жителя, сообщается на интернет-портале «Добродел».

Житель Балашихи написал на портал жалобу на ненадлежащее состояние игровых элементов на детской площадке. Он отметил, что на площадке между домами №№1А и 2А по Московскому бульвару оборвалась цепь, на которой держатся качели. Житель просил решить эту проблему, чтобы не пострадали дети.

«Администрация Балашихи рассмотрела обращение по вопросу содержания детской площадки и ремонта качелей и сообщает, что администрацией по указанной информации был проведен осмотр. Факты подтвердились. Работы по устранению нарушений проведены», – сказала замглавы администрации округа Татьяна Калашникова.

Портал «Добродел» был запущен в 2015 году для обратной связи с жителями муниципалитетов Московской области и оперативного решения проблем на местах.