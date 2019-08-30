РИАМО - 30 авг. Почти 300 некоммерческих организаций стали участниками благотворительного марафона «Лето с пользой», прошедшего в столичных парках при поддержке мэрии города, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Весь сезон в парках шли мероприятия, на которых москвичам рассказывали, чем занимаются некоммерческие организации и как можно помочь. Скажем, поработать волонтером или взять из приюта бездомное животное», - написал Собянин на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Ранее председатель комитета общественных связей и молодежной политики города Москвы Екатерина Драгунова сообщила, что в этом году на конкурс грантов для НКО поступило 670 заявок, при этом 36% заявителей участвуют в конкурсе впервые. Больше всего проектов подали в номинациях «Молодежь Москвы» и «Милосердие и забота». Также есть номинации «Создание позитивного контента в сети Интернет», «Мой район», «Московское долголетие» и другие.