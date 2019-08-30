РИАМО - 30 авг. На Самарской улице в Москве строительная компания самовольно установила знаки «Остановка запрещена», а сотрудники Московской административной дорожной инспекции (МАДИ) тут же приступили к эвакуации машин «нарушителей», теперь в ситуации разбирается ГКУ «Центр организации дорожного движения», сообщил заместитель руководителя ЦОДД Александр Евсин.

«Данные знаки не устанавливались ЦОДД. Эти знаки самовольно были выставлены сотрудниками строительной организации, производящей реконструкцию плавательного бассейна. Причем по их задумке они пытались не допустить парковки на тротуаре. Но поставили так, что знак начал «администрировать» дорогу и парковку на ней. Наименование строительной организации выясняется», - написал Евсин на личной странице в социальной сети Facebook.

По его словам, инспекторы МАДИ нарушили внутренний регламент, ведь они должны работать только по утвержденному проекту организации движения, а в любых спорных принимать сторону обвиняемого в нарушении. Сотрудники инспекции не уточняли происхождение знаков, а просто эвакуировали автомобили.

«Это грубейшее нарушение, а также свидетельство непонимания этими сотрудниками задач городских служб — помогать гражданам, а не показатели «нарабатывать», - отметил Евсин.

Более того, он посоветовал пострадавшим автомобилистам, чьи машины эвакуировали, обратиться в суд. По словам Евсина, на данный момент знаки уже убрали, а ЦОДД будет мониторить ситуацию. Однако пока возможности патрулирования ограничены, ведь у центра мало экипажей для Москвы.