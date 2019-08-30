РИАМО - 30 авг. В Можайском округе Подмосковья приступили к реализации проекта по реконструкции двух водозаборных узлов, расположенных в поселках Колычево и Поречье, благодаря реконструкции этих ВЗУ более 3,2 тысячи жителей получат качественную питьевую воду из централизованных источников водоснабжения, говорится в сообщении пресс-службы министерства ЖКХ Московской области.

Работы проводятся по программе губернатора Московской области Андрея Воробьева.

«Уже заключены муниципальные контракты на проведение проектно-изыскательских работ по объектам. В конце года получим заключение государственной экспертизы, мы планируем ввести в эксплуатацию ВЗУ уже в следующем году», — сказал министр ЖКХ Подмосковья Евгений Хромушин.

В 2019 году в Подмосковье планируют повысить до нормативного уровня качество водоснабжения более 70 тысяч жителей региона и достичь уровня обеспеченности жителей питьевой водой нормативного качества до 95% к концу года. В рамках региональной программы «Чистая вода» на этот год планируют построить, реконструировать и переоснастить более 30 ВЗУ, станций очистки и водоподготовки.

Губернаторская программа «Чистая вода» реализуется в Московской области с 2014 года, за 5 лет в регионе было построено и модернизировано более 300 водозаборных узлов, что позволило улучшить качество водоснабжения более 1,5 миллиона жителей, в том числе за счет строительства и модернизации водозаборных узлов и расширения Восточной системы водоснабжения.