РИАМО - 30 авг. На одном участке дороги в Басманном районе 3 сентября перекроют движение транспорта в связи с проведением панихиды, говорится в сообщении информационного центра Транспортного комплекса города Москвы.

Ограничение коснется участка Подколокольного переулка от улицы Солянка до Малого Ивановского переулка.

«Период: 3 сентября с 12:30 до 13:45», говорится в сообщении.

На обозначенном промежутке будет действовать полное перекрытие.

3 сентября отмечается День солидарности борьбы с терроризмом. Его учредили в 2005 году, как памятную дату, связанную с терактом в школе в Беслане 1 сентября 2004 года. Тогда боевики взяли в заложники 1128 человек и держали их в тяжелейших условиях без еды и воды три дня. В результате теракта пострадали 900 человек, погибли 334 человека, из которых 186 – дети.