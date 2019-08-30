РИАМО – 30 авг. Средняя температура за лето в столице превысила многолетние значения на 0,6 градуса, за сезон выпало около 200 миллиметров осадков, что составляет более 80% нормы, сообщается на сайте «Метеоновости».

«Самым теплым месяцем оказался июнь со средней температурой 19,6 градуса. В течение месяца было 6 дней с максимальной температурой выше 30 градусов. За июнь, по данным ВДНХ, выпало 66,5 миллиметров осадков, самый сильный дождь отмечался 28 числа, за сутки выпало 26 миллиметров», – говорится в сообщении.

Средняя температура июля составила 16,7 градуса. Это на 1,5 градуса ниже нормы. Самым холодным днем месяца стало 31 июля, тогда среднесуточная температура составила 11,6 градуса. По климатическим данным, обычно в этот день наблюдается самая высокая среднесуточная температура – 18,9 градуса. За июль выпало 70,6 миллиметра осадков – 75% нормы. За месяц было 18 дней с дождем.

«Август порадовал москвичей теплом лишь во второй половине месяца. Отрицательная аномалия температуры воздуха удерживалась до 13 августа. После чего потеплело. Самым теплым днем месяца стало 19 августа с максимальной температурой 28,6 градуса. В целом месяц окажется по температуре близкой к норме. И август, как и июнь, окажется теплее июля», – добавляется в сообщении.

За месяц на ВДНХ выпало 58 миллиметров осадков, или 76% нормы. В августе было 12 дней с дождем, но ни разу не было сильного.