РИАМО - 30 авг. В честь Дня города в каждом округе Москвы пройдет порядка 250 мероприятий, темой торжеств в центре станет 80-летний юбилей ВДНХ, всего в честь праздника в столице пройдет около 600 мастер-классов, сообщил журналистам первый замруководителя аппарата мэра и правительства Москвы, руководитель департамента торговли и услуг столицы Алексей Немерюк.

«Очень большое количество мероприятий пройдет в городе. У нас порядка 250 праздничных мероприятий запланировано в каждом округе Москвы. Участвуют все городские площадки, все парки, большинство улиц в центре города. Наши парки, такие как «Царицыно», «Музеон», «Кусково», подготовили большие праздничные программы, которые рассчитаны на любой возраст и вкус», - сказал Немерюк.

Он добавил, что программа в центре города будет посвящена 80-летию ВДНХ. На улицах пройдут спектакли, концерты, экскурсии, лекции и многое другое.

«На улице Тверской, Охотном Ряду и Моховой у нас откроются четыре (площадки – ред.). <…> Порядка 40 тысяч квадратных метров будет использовано для различных анимационных программ, мастер-классов», - добавил Немерюк.

Все площадки будут посвящены разным тематикам. Первая площадка займет всю Тверскую улицу. Она будет посвящена первым годам существования ВДНХ. Вторая площадка посвящена программе возрождения, покорения космоса.

«Третью площадку мы назвали «Место встречи». Она познакомит с ВДНХ как с любимым местом для встреч самых разных поколений. Четвертая площадка посвящена новой эре. Мы узнаем, какие планы есть у ВДНХ, как будет развиваться выставка. Также там подготовлен достаточно большой и интересный спортивный блок», - отметил Немерюк.

По его словам, в организации праздника принимают участие порядка двух тысяч человек - это аниматоры, артисты сцены, ведущие мастер-классов.

Также запланировано более 600 мастер-классов и 48 сеансов интеллектуальных игр, и разные выступления артистов и музыкантов.

День города отметят 7 и 8 сентября.