РИАМО - 30 авг. Полиция задержала мужчину по подозрению в нанесении колото-резаного ранения женщине в Подольске, инцидент произошел во время застолья, сообщил РИАМО в пятницу сотрудник пресс-службы ГУ МВД РФ по Московской области.

«Накануне утром на улице Подольских Курсантов в Подольске из квартиры бригадой скорой помощи с проникающим колото-резаным ранением брюшной полости, колото-резаным ранением грудной клетки в больницу доставлена и госпитализирована женщина 1985 года рождения», - сказал собеседник агентства.

В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий за совершенное преступление установлен и доставлен безработный 1976 года рождения. Преступление совершено в ходе совместного распития спиртных напитков, в ссоре.

По данному факту возбуждено уголовное дело, подозреваемый задержан.