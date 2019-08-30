РИАМО - 30 авг. Рецидивист жестоко убил своего знакомого в деревне Каширы, приятели выпивали, и между ними вспыхнула ссора, убитого нашли с множеством ранений и без одного уха, сообщил РИАМО сотрудник пресс-службы ГУ МВД РФ по Подмосковью.

По его словам, 29 августа в 08:23 в деревне Яковское Каширы с резаной раной шеи, колото-резаным ранением грудной клетки, резаными ранами рук, механической ампутацией уха обнаружен труп местного жителя 1972 года рождения, ранее судимого по части 3 статьи 144 УК РСФСР («Кража»), части 1 статьи 131 УК РФ («Изнасилование»).

«В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий за совершенное преступление установлен и доставлен в Следственный отдел по городу Ступино ГСУ СК России по Московской области местный житель 1965 года рождения, который был ранее судим по части 2 статьи 89 («Хищение государственного или общественного имущества, совершенного путем кражи»), части 3 статьи 144 УК РСФСР («Кража»), части 1 статьи 131 УК РФ («Изнасилование»), части 1 статьи 105 УК РФ («Убийство»)», - отметил собеседник агентства.

Преступление совершено во время совместного распития спиртных напитков, в ссоре.

По данному факту возбуждено уголовное дело, подозреваемый задержан.