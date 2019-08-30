РИАМО - 30 авг. В пятницу на территории Левобережного района столицы из Москвы-реки достали тело мужчины 1971 года рождения, сообщила РИАМО в пятницу представитель пресс-службы ГСУ Следственного комитета РФ по Москве Юлия Иванова.

При осмотре тела медики не обнаружили признаков насильственной смерти.

«По данному факту следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве организована доследственная проверка», — рассказала Иванова.

Сейчас следователи выехали на место происшествия. Они организуют проверочные процедуры, чтобы выяснить все обстоятельства произошедшего несчастного случая.

По результатам проверки следователи примут процессуальное решение.