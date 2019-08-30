РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 30 авг. В парке Наташинские пруды подмосковных Люберец 1 сентября состоится праздник ко Дню знаний, сообщается в Instagram-аккаунте пресс-службы администрации городского округа.

«В 11:00 на площади народных гуляний стартуют творческие и интеллектуальные мастер-классы от школы интеллектуального развития IQ007, «Детского клуба Буракова», «Академии мыслителей», ЦМИТ «Техношкола» и изостудии «Рисуем легко», – говорится в сообщении.

Также в 13:00 начнутся шоу мыльных пузырей и детская анимационная программа.

Вход на все мероприятия свободный.