РИАМО - 30 авг. В ночь на пятницу в селе Новопетровском городского округа Истра перевернулся самосвал, который незаконно сваливал строительный мусор на дорогу, говорится в сообщении пресс-службы министерства ЖКХ Подмосковья.

Водитель самосвала не рассчитал центр тяжести, и автомобиль перевернулся. С места происшествия виновник скрылся.

«В отношении сбежавшего водителя будет возбуждено дело об административном правонарушении и нанесении ущерба окружающей среде, а в случае нанесения серьезного материального ущерба будет возбуждено уголовное дело», — говорится в сообщении.

Заявление в полицию уже готовит региональный оператор, который за свой счет обязан вывезти мусор. Ответственность за поддержание территории в чистоте и порядке сегодня несет владелец участка земли.

Ранее министр ЖКХ региона Евгений Хромушин отметил, что в Подмосковье развернута серьезная работа по выявлению и упреждению деятельности незаконных «мусорных старателей», а региональное правительство планирует выходить с инициативой об ужесточении наказания за незаконный оборот коммунальных отходов.

По данным Госадмтехнадзора региона, в этом году за несанкционированный сброс мусора было выписано 380 штрафов на общую сумму 16,6 миллиона рублей. В прошлом году таких случаев было в два раза больше. В частном секторе нелегалы продолжают предлагать услуги по вывозу мусора ниже установленных в области тарифов, и часто просто сбрасывают его на дороге.

«Если нарушителей отлавливают на месте, то, как правило, заводится административное дело за нанесение ущерба окружающей среде. Чтобы это дело стало уголовным, заявление в полицию должен подать региональный оператор, которому действиями нелегальных перевозчиков нанесен серьезный материальный ущерб, так как именно регоператор должен убрать эту стихийную свалку», - отметил Хромушин.