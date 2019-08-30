РИАМО (БАЛАШИХА) – 30 авг. В подмосковной Балашихе состоялся строевой смотр для проверки готовности личного состава сотрудников Госавтоинспекции в преддверии Дня знаний, говорится в сообщении пресс-службы отдела ГИБДД МУ МВД России «Балашихинское».

У сотрудников Госавтоинспекции проверили наличие служебных удостоверений, их соответствие занимаемой должности и званию. Особое внимание уделялось внешнему виду и соблюдению требований приказов, регламентирующих ношение форменного обмундирования.

«В преддверии нового учебного года начальник отдела ГИБДД МУ МВД России «Балашихинское» Александр Лобойко нацелил личный состав на профилактику и выявление нарушений правил дорожного движения вблизи образовательных организаций городских округов Балашиха и Реутов, а также на проведение разъяснительной и профилактической работы с юными участниками дорожного движения и их родителями», – говорится в сообщении.

В период со 2 по 16 сентября в рамках информационно-профилактического мероприятия «Внимание – дети!» автоинспекторы в усиленном режиме будут осуществлять контроль за соблюдением водителями требований правил дорожного движения в местах расположения 62 общеобразовательных организаций, а также на пешеходных переходах.