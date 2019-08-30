РИАМО - 30 авг. В День города в столице семь канатоходцев планируют пройти между небоскребами «Москва-Сити» на высоте 350 метров, установив тем самым новый мировой рекорд, сообщил журналистам в пятницу руководитель столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

«Мы хотим установить рекорд по высоте, на которой пройдут канатоходцы. Мы это делаем на площадке «Москва-Сити», семь спортсменов, в том числе иностранные звезды из Германии, Франции, Канады, пройдут между небоскребами международного делового комплекса «Москва-Сити». Высота - порядка 350 метров», - сказал Немерюк.

Он добавил, что это почти на 100 метров выше, чем было при прошлом мировом рекорде.

При этом проведение «прогулки» на высоте будет зависеть от погоды и скорости ветра. В случае непогоды попытка установления нового рекорда будет отменена.

Мероприятия в честь Дня города пройдут на сотнях площадок во всех округах Москвы. Открытие праздника состоится 7 сентября на ВДНХ, центральным местом проведения торжеств станет Тверская улица, которая в этот день станет пешеходной.

В честь праздника в городе дадут более 70 тысяч залпов салюта, красочные представления начнутся 7 сентября в 21:00 на 33 площадках.