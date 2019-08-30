РИАМО – 30 авг. С 1 сентября юридические лица и индивидуальные предприниматели, подключившие в Московском кредитном банке пакет расчетно-кассового обслуживания (РКО) «Оптимальный», получат бесплатное обслуживание на три месяца, говорится в сообщении пресс-службы МКБ.

«Пакет «Оптимальный» ориентирован на компании, активно развивающие бизнес. МКБ в рамках этого тарифа предлагает до 4% годовых на остаток по счету, самоинкассацию через терминалы с комиссией 0,39%, а также бесплатный выпуск корпоративной карты, бесплатный пересчет наличности для внесения на счет и бесплатное перечисление средств на счета физических лиц (до 100 тысяч рублей ежемесячно)», - говорится в сообщении.

Узнать подробнее о тарифе и оставить заявку на открытие счета можно по ссылке.

«Мы приглашаем предпринимателей оценить удобство нашего сервиса и выгоду тарифов. Три месяца бесплатного обслуживания позволят сделать необходимые выводы: подходит ли вам выбранный тариф или целесообразнее воспользоваться другим пакетом РКО. МКБ сейчас предлагает универсальную тарифную линейку, закрывающую потребности бизнеса любого масштаба. Наша цель – предложить компаниям наиболее выгодные условия, мотивирующие на долгосрочное сотрудничество с банком», - отметил вице-президент по стратегии, развитию продаж и продуктов МКБ Александр Зуев.

Акция распространяется на компании, зарегистрированные в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге, впервые открывшие счет в МКБ в период с 1 по 30 сентября 2019 года, за исключением привлеченных через партнерскую программу банка. По истечении трех календарных месяцев с момента подключения пакета ежемесячная абонентская плата по пакету «Оптимальный» составит 2990 рублей, стоимость обслуживания будет оплачиваться в соответствии с действующими тарифами банка.