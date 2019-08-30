РИАМО - 30 авг. Сбой произошел на перегоне «Динамо» - «Аэропорт» Замоскворецкой линии столичной подземки, сейчас движение восстанавливают, сообщил РИАМО в пятницу представитель пресс-службы Московского метрополитена.

Ранее поезда следовали с небольшими опозданиями на перегоне «Динамо» - «Аэропорт».

«Сейчас все неисправности устранены. Поезда входят в график. . До этого поезда просто шли более медленно на перегоне «Динамо» - «Аэропорт», - сказал собеседник агентства.

По его словам, движение не прекращалось, и сейчас поезда постепенно входят в обычный режим следования.