РИАМО - 30 авг. Тушинский суд Москвы назначил на 18 сентября рассмотрение иска компании «Анкор» к организаторам несогласованной акции 27 июля, сообщил РИАМО в пятницу представитель пресс-службы суда.

«На 18 сентября в 15:30 назначено предварительное судебное заседание по иску компании «Анкор» к организаторам несогласованной акции», - сказал собеседник агентства.

Коптевский и Тушинкий суды Москвы получили иски к организаторам несогласованной акции, прошедшей в центре города 27 июля, на сумму около 25 миллионов рублей. Компании потребовали возместить убытки.

Представитель пресс-службы Мосгорсуда ранее сообщил РИАМО, что ООО «Анкор» во время митинга на Тверской компании пришлось приостановить работу своего ресторана. Истец указал в заявлении, что ему был причинен ущерб в виде упущенной выгоды. Заявитель требует взыскать с организаторов акции 550 тысяч рублей.

Несогласованный властями столицы митинг по допуску всех кандидатов в депутаты Мосгордумы к выборам прошел 27 июля на Тверской улице. По данным ГУ МВД России по столице, в этот день за различные правонарушения на несогласованной акции протеста были задержаны более тысячи человек. По факту массовых беспорядков СК возбудил уголовное дело.