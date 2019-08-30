РИАМО (КОРОЛЕВ) – 30 авг. В детских поликлиниках подмосковного Королева кабинеты «Справка в один шаг» будут работать дополнительно 31 августа и 1 сентября, сообщил «РИАМО в Королеве» представитель Королевской городской больницы.

В связи с началом учебного года кабинеты «Справка в один шаг» будут работать в выходные дни. В будни кабинеты работают с 8:00 до 20:00.

«Кабинеты «Справка в один шаг» в Королеве будут дополнительно работать в выходные дни, 31 августа и 1 сентября, в детской поликлинике №1 по адресу: улица Карла Маркса, дом №5, поликлинике №2 по адресу: проспект Космонавтов, дом №18, а также в филиале «Юбилейный» с 9:00 до 14:00», – сказал представитель.

«Справка в один шаг» – это кабинет, в котором родители ребенка в кратчайшие сроки могут получить справку для детского сада, школы, бассейна, после летних каникул, при отсутствии в образовательной организации более пяти дней.

Записаться в такой кабинет можно через портал госуслуг Подмосковья или в инфомате в поликлинике. Кроме того, запись можно осуществить, позвонив в единый колл-центр губернатора по телефону: 8(800)550-50-30.