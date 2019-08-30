РИАМО - 30 авг. Более 680 подмосковных выпускников девятых и одиннадцатых классов сдадут экзамены в дополнительный период ГИА, который пройдет с 3 сентября до 21 сентября, говорится в сообщении пресс-службы первого заместителя председателя правительства Московской области – министра образования Московской области Ольги Забраловой.
Эту возможность предоставили для тех ребят, которые не могли сдать экзамен в основной период, или получили два неудовлетворительных результата по обязательным предметам, или повторно получили неудовлетворительный результат по одному из таких предметов.
Ход проведения экзамена будут контролировать 15 онлайн-наблюдателей. Также 115 аккредитованных общественных наблюдателей будут следить за честным проведением государственной итоговой аттестации в местах сдачи.
«Желаю ребятам собрать все силы и знания и пройти испытания успешно», – добавила Забралова.
В этом году больше учеников, чем в прошлом, сдали ЕГЭ на 100 баллов. 486 выпускников получили наивысший балл по ЕГЭ, из них 30 человек получили 100 баллов по двум предметам, а три выпускника заработали 300 баллов сразу по трем предметам.
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