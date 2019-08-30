РИАМО - 30 авг. Спасатели прибыли на место и не обнаружили загорания в Погорельском переулке в Москве, сообщил РИАМО в пятницу дежурный офицер столичного главка МЧС России.

«Поступала заявка, пожарные приехали на место, в Погорельский переулок, загорания не обнаружили», - сказал собеседник агентства.

Согласно информации из открытых источников, в Погорельском переулке находится посольство Узбекистана в России. Ранее СМИ сообщили, что МЧС проверяет информацию о возможном возгорании в здании.