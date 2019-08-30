РИАМО - 30 авг. В центре профориентации Московского метрополитена на станции «Выставочная» проходит аукцион по продаже старых лайтбоксов из подземки, минимальная начальная цена за лот составляет 7,5 тысяч рублей, передает в пятницу корреспондент РИАМО.

«Этот аукцион мы впервые проводим открыто. На нем мы будем реализовывать наши навигационные лайтбоксы. Как вы знаете, у нас прошла глобальная замена в 2018 году. Сейчас у нас второе мероприятие по продаже лайтбоксов. Первое прошло в том году и оно было очень успешно. Буквально за два часа разобрали огромное количество лайтбоксов на сумму более чем 2 миллиона рублей», - сказала перед стартом торгов заместитель начальника Московского метрополитена по развитию клиентских сервисов и работе с пассажирами Юлия Темникова.

Всего на аукционе разыграют 34 лайтбокса. Первым с молотка ушел двусторонний световой короб «Нет прохода», который висел на станции «Аэропорт» с 1996 по 2018 год. Начальная стоимость лайтбокса составляла 8,5 тысяч рублей, в ходе торгов цена увеличилась более чем вдвое - до 19,5 тысяч рублей.

Второй лот - односторонний световой короб «Медпункт», висевший на станции «Охотный ряд» в 1996-2018 годах. При стартовой цене в 8,5 тысяч рублей он был продан за 9 тысяч рублей.

Третьим разыграли двусторонний световой короб «Полиция». Он также висел на «Охотном ряду» с 1996 по 2018 год. Стартовая цена лота - 8,5 тысяч рублей, по итогам торгов его отдали за 11,5 тысяч рублей.

Четвертый лот - это двусторонний световой короб «Нет прохода». Он находился на станции «Аэропорт» с 1996 по 2018 год. Начальная цена составила 8,5 тысяч рублей, финальная - 20 тысяч рублей.