РИАМО – 30 авг. Председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова дала интервью американскому агентству Associated Press и отметила необходимость обновления правил регистрации кандидатов на выборы в Мосгордуму, сообщает в пятницу ТАСС.

Она выразила обеспокоенность акциями протеста в поддержку кандидатов, незарегистрированных на выборы в Мосгордуму, и подчеркнула, что чтобы выборы должны быть как можно более конкурентными. При этом Памфилова хотела бы, чтобы «все были зарегистрированы», но есть закон, которому нужно следовать.

«Хорошее в произошедшем то, что оно продемонстрировало, что система устарела и общество не будет нам это прощать», - сказала Памфилова.

В материале Associated Press также говорится, что Памфилова и ее комиссия выступит с предложениями с целью упрощения для кандидатов процесса сбора подписей, а также уменьшения необходимого числа подписей.

На выборы в Московскую городскую думу седьмого созыва, которые пройдут 8 сентября, зарегистрированы 230 кандидатов. Части кандидатов отказали в регистрации из-за признания подписей избирателей в их поддержку недействительными. В итоге, в Москве прошел целый ряд акций протеста, в том числе и несогласованных.