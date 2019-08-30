РИАМО – 30 авг. Российские власти могут обязать банки продавать гражданам их кредиты с большим дисконтом, соответствующие изменения в законодательство подготовило Минэкономразвития РФ, пишет в пятницу газета «Коммерсант».

«По сути, речь идет о списании кредита — долги физлиц перепродаются в среднем за 2,8% от их размера. И даже упустив момент, гражданин сможет потом выкупить долг у владельца с дисконтом», — говорится в статье.

Предлагается внести поправки к закону о взыскании долгов физлиц и о микрофинансовой деятельности. В пояснительной записке отмечается, что должники могут оказаться в трудной жизненной ситуации. Тогда они обращаются к кредитору с предложением о реструктуризации долга. Но кредитор может отказать и продать долг коллекторам.

«В связи с этим предлагается обязать кредитора перед заключением договора об уступке требования направлять «должнику предложение выкупить его по цене, равной цене такого договора», — отмечается в сообщении.

Если поправки примут, должник сможет в любое время перекупить свой долг по двукратной цене у нового владельца, либо за половину цены, если докажет, что покупатель долга знал о нарушении банком обязанности предложить выкуп долга самому должнику.

Планируется, что новые правила не будут касаться недобросовестных должников, которые не намерены исполнять обязательства по конкретному договору вне зависимости от последствий.

При этом кредиторы выступают категорически против поправок, полагая, что они фактически освобождают заемщика от исполнения обязательств.

«Предлагаемые изменения могут спровоцировать увеличение цены уступки прав требований, поскольку кредитор будет стараться избегать «прощения долга» заемщику. Это повлечет отказ кредитора и коллекторов от использования инструмента по продаже прав требований по договорам», — отметил замдиректора департамента по работе с просроченной задолженностью Росбанка Евгений Сеньковский

Он добавил, что в результате банки лишатся возможности освобождения резервов путем продажи долгов.