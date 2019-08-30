РИАМО - 30 авг. Директор Федеральной службы войск национальной гвардии РФ Виктор Золотов рассказал о планах по оснащению видеорегистраторами бойцов силового ведомства, которых задействуют на массовых мероприятиях и в спецоперациях, сообщает ТАСС.

«Прорабатывается вопрос введения в элементы снаряжения сотрудников и военнослужащих Росгвардии видеорегистраторов. Их планируется использовать для фиксации обстановки во время несения службы - при обеспечении безопасности на массовых мероприятиях, при проведении специальных операций подразделениями спецназа ОМОН, СОБР и войскового спецназа, при реагировании сотрудниками вневедомственной охраны на поступающие сигналы с объектов», - сказал Золотов.

При этом он подчеркнул, что перед внедрением данное новшество необходимо тщательно проработать с правовой и финансовой точек зрения. В целом к данной мере в Росгвардии относятся «весьма серьезно и взвешенно».

Ранее СМИ сообщали, что Росгвардия изучит законопроект об идентификации росгвардейцев и полицейских, которые несут службу в общественных местах и на массовых мероприятиях. Предполагается, что на форме сотрудников в обязательном порядке будет размещаться идентификационный номер. Авторы инициативы считают, что данная мера позволит бойцам «помнить о своей персональной ответственности».