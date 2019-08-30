РИАМО - 30 авг. В новой Москве появится еще один торговый объект, его возведут на участке в 0,29 гектара по адресу: Троицкий административный округ, поселение Щаповское, деревня Батыбино, участок 1, говорится в сообщении пресс-службы департамента городского имущества.

Накануне градостроительно-земельной комиссией было принято решение о том, чтобы выставить данную землю на торги для дальнейшей сдачи в аренду под строительство.

«На выделенном городом земельном участке площадью 0,29 гектара инвестор сможет построить объект торговли общей строительной площадью 5,2 тысячи квадратных метров. С победителем торгов будет заключен договор аренды на три года и два месяца, за это время должны завершиться все строительные работы. После инвестор сможет перейти на долгосрочную аренду участка», - сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман.

Начальная цена годовой аренды составляет порядка 836,5 тысячи рублей. Департамент горимущества обязуется оформить все земельно-правовые отношения в установленном порядке.

Более подробную информацию об аукционе и земельном участке можно найти на инвестиционном портале города Москвы.