РИАМО – 30 авг. Федеральная служба труда и занятости известила о том, что в последний день этого года россияне будут работать, сообщает РИА Новости.

По согласованному графику выходных и праздников на следующий год, в период январских праздников горожане будут отдыхать с 1 по 8 число.

«В прошлом году отдых начался на два дня раньше, однако в этом 30 и 31 декабря выпали на будние дни — понедельник и вторник», — говорится в сообщении.

В текущем году следующие длительные выходные будут со 2 ноября по 4 ноября, краткосрочные каникулы будут связаны с празднованием Дня народного единства.