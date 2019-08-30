РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 30 авг. По итогам аукциона на выполнение строительно-монтажных работ по возведению школы в поселке Малаховка городского округа Люберцы контракт заключен с ООО «Стройкапиталинвест», говорится в сообщении пресс-службы министерства строительное комплекса Московской области.

Проектной документацией предусмотрено возведение 3-этажного здания школы на улице Пионерская, дом №19 в поселке Малаховка.

«В новой школе будут просторные современные классы, актовый и спортивный залы, столовая, медицинские кабинеты, необходимые административные и вспомогательные помещения. Образовательное учреждение сможет принять 275 учеников», – сказал министр строительного комплекса Московской области Руслан Тагиев.

Он отметил, что на прилегающей территории разместится спортивное ядро со стадионом и беговыми дорожками, игровые площадки, места для отдыха, будет выполнено озеленение.

«Ввести школу в эксплуатацию планируется в 2020 году», – заключил Тагиев.

Реализация проекта осуществляется в рамках государственной программы Подмосковья «Строительство объектов социальной инфраструктуры» и финансируется из средств бюджета.