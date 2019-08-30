РИАМО - 30 авг. В Серпухове появится пять новых музеев — Дом мороженого, Музей кукол, Музей искусства выпечки, Музей Хлеба и Музей печати, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

Дом мороженого, Музей кукол и Музей печати заработают в День города.

«Здесь (в Музее кукол - ред.) начнут работать экспозиции и тематические выставки кукол, а в перерывах можно будет посмотреть фильмы, о создании игрушек и об истории городского округа Серпухов», — говорится в сообщении.

В Доме мороженого можно будет попробовать 70 видов этого лакомства. Организаторы уверены, уютный музей с вкусными десертами станет центром притяжения многих компаний, которые будут планировать свой культурный досуг в Серпухове.

В Музее печати посетители смогут самостоятельно сделать открытки и блокноты по старинной технологии, написать пером новость в газету. Музей расположился на проезде Мишина, в здании старой типографии 1890 года постройки. Он тоже откроется ко Дню города.

Экспозиция будет развернута в двух залах и отражать процесс создания газеты. В первом зале планируется воссоздать кабинет главного редактора газеты «Коммунист» в 1919 году. Во втором - демонстрировать эволюцию редакционной деятельности за 100 лет.

Администрация планирует открыть Музей искусства выпечки на улице Аристова в следующем году. Здесь можно будет узнать о традициях чаепития и выпечки в разных странах. По задумке, в музее будет царить домашняя атмосфера. Гостей встретят около входа и предложат гостевые тапочки, гардероб, шкафчики с ключом для хранения вещей. Посетители также смогут вместе с пекарями испечь пироги и караваи.

Музей Хлеба расположится недалеко от Музея искусства выпечки. Здесь можно будет выпить традиционные чаи, в том числе из самовара или заказать чаепитие для компании, попробовать более 50 видов хлеба, хлебобулочных и кондитерских изделий.