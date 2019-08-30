РИАМО (ДОМОДЕДОВО) – 30 авг. В городском округе Домодедово разыскивают 41-летнего Евгения Белобрагина, пропавшего 23 августа, сообщается на официальной странице «Инфорг Лиза Алерт» в соцсети «ВКонтакте».

«Пропал 41-летний Белобрагин Евгений Михайлович. С 23 августа 2019 года его местонахождение неизвестно. Передвигался на автомобиле BMW 7 черного цвета», – говорится в сообщении.

Рост Белобрагина 175 сантиметров. Он плотного телосложения. Волосы седые, глаза серо-зеленые. Мужчина был одет в красную футболку-поло и синие джинсы.

Всех, кто обладает информацией о местонахождении Евгения Белобрагина, просят позвонить по телефону: 8(800)700-54-52 или по номеру 112.