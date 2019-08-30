РИАМО – 30 авг. В России могут снять запрет на продажу биологически активных добавок в интернете, Роспотребнадзор намерен отменить соответствующий СанПиН, пишет в пятницу газета «Известия».

«Роспотребнадзор подготовил список из нескольких сотен санитарно-гигиенических правил, которые следует отменить в рамках «регуляторной гильотины». Служба предлагает признать документы утратившими силу с 1 января 2021 года», — сообщается в статье.

Под «гильотину» попало и требование, согласно которому продажа БАДов разрешена только в аптеках и специализированных точках по продаже диетических продуктов, а также в продовольственных магазинах.

Год назад с инициативой разрешить продажу БАДов в интернете в Роспотребнадзор обращалась Ассоциация компаний интернет-торговли. Президент АКИТ Артем Соколов пояснил изданию, что БАДы — это пищевая продукция, они подпадают под регулирование технического регламента. Добавки продаются в зарубежных интернет-магазинах без сертификатов, россияне покупают их и рискуют своим здоровьем.

Соколов добавил, что общий объем покупок российских граждан на зарубежных сайтах по итогам прошлого года оценивается в 1,2 миллиарда рублей. Неизвестно, сколько было потрачено именно на БАДы, но в России большой популярностью пользуется спортивное питание.

Исполнительный директор Аптечной гильдии Елена Неволина отметила, что аптеки и специализированные магазины при входном контроле проверяют все документы соответствия БАДов. Она уверена, что легальные онлайн-продажи биологически активных добавок возможны, но к этому нужно допускать только лицензированные аптеки.