РИАМО – 30 авг. Роскомнадзор отчитался о борьбе с суицидальным контентом — за семь месяцев заблокировано уже 800 интернет-ресурсов, также от запрещенной информации очищено 20 тысяч пабликов в соцсетях, однако психологи сомневаются, что все эти ресурсы содержали опасный контент, пишет в пятницу газета «Известия».

По мнению профессиональных суицидологов, специалисты Роспотребнадзора, по просьбе которого Роскомнадзор и очищает Сеть от нежелательного контента, могут не обладать достаточными для оценки знаниями и опытом.

«Сотрудники Роспотребнадзора не могут качественно проводить оценку такой информации, особенно касающейся призывов к совершению самоубийства. Для проведения подобной работы необходима совместная деятельность лингвистов и психологов очень высокой квалификации», - сказала клинический психолог, специализирующийся на суицидах, доцент Института общественных наук РАНХиГС, эксперт TherapyNow Джинна Литинская.

В настоящий момент Роспотребнадзор имеет полномочия по определению признаков информации, запрещенной к распространению на территории Российской Федерации.

«Вероятность того, что специалисты Роспотребнадзора находят что-то, имеющее отношение к реальной суицидальности, близка к нулю», - подчеркнула Литинская.

Ее мнение поддерживают и другие эксперты. Почти все согласны, что корректно проводить оценку информации, которая может нести суицидальный характер, способны только профессионалы, специализирующиеся на данном вопросе, коих среди сотрудников Роспотребнадзора и Роскомнадзора нет.

В то же время руководитель рабочей группы Общественной палаты России по развитию и обеспечению безопасности интернета Александр Малькевич заметил, что сейчас ситуацию также усугубляет разрозненность лиц, следящих за порядком в Сети.

«Помимо Роспотребнадзора, контролем за контентом в интернете занимаются и Роскомнадзор, и Росмолодежь, и различные кибердружинники в регионах. Но нам нужна единая организация, например, Федеральная служба по кибербезопасности, которой можно передать функции существующих контролеров», - отметил Малькевич.

По его словам, под крышей одного ведомства будет легче обеспечить всесторонний мониторинг и экспертную оценку информации. В итоге эти же специалисты и занимались бы блокировками сайтов.

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