РИАМО (ДЗЕРЖИНСКИЙ) – 30 авг. В подмосковном Дзержинском в пятницу состоится выступление Губернаторского оркестра Московской области, сообщается на официальной странице администрации городского округа в соцсети «ВКонтакте».

«Губернаторский оркестр вновь посетит город Дзержинский. Главный дирижер – заслуженный артист Московской области Сергей Пащенко», – говорится в сообщении.

Мероприятие пройдет в пятницу в 18:00 на площади торгового центра. Торговый центр расположен по адресу: улица Лермонтова, дом №42.